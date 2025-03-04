В Калининграде на переработку начали принимать «пакеты с пакетами»

Сейчас мы ещё запустили сбор плёночного пластика. Есть такое понятие «пакеты с пакетами» — когда люди собирают дома пакеты. Чтобы их не выкидывать, приносят нам. Мы это всё потом конгломерируем, делаем гранулу и запустим в ближайшее время уже в работу. Кроме «пакетов с пакетами» также принимаем упаковочную плёнку, стрейч плёнку, воздушную плёнку — весь плёночный пластик, который формируется в быту.