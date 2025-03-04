В Калининграде на переработку начали принимать «пакеты с пакетами»

В Калининграде начали принимать на переработку плёночный пластик. Контейнеры для сбора «пакетов с пакетами» появились на площадке для раздельного сбора отходов на улице Портовой. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор ООО «Олимп-Дизайн», председатель регионального Союза переработчиков (РСП) Святослав Лавриненко.
Сейчас мы ещё запустили сбор плёночного пластика. Есть такое понятие «пакеты с пакетами» — когда люди собирают дома пакеты. Чтобы их не выкидывать, приносят нам. Мы это всё потом конгломерируем, делаем гранулу и запустим в ближайшее время уже в работу. Кроме «пакетов с пакетами» также принимаем упаковочную плёнку, стрейч плёнку, воздушную плёнку — весь плёночный пластик, который формируется в быту.
Площадку для раздельного сбора отходов на улице Портовой в Калининграде открыли в 2023 году. На переработку можно принести ПЭТ-бутылки, различные виды пластика, металл, стекло, макулатуру, пенополистирол, бытовую и оргтехнику, а также просроченные лекарства, покрышки, одежду, ветошь и различные опасные отходы.
Председатель РСП отмечал, что площадка будет развиваться в зависимости от предложений жителей региона. «Мы можем ставить дополнительные контейнеры и убирать их — всё будет зависеть от того, какой будет спрос и как быстро будет развиваться наша отрасль», — рассказывал председатель РСП.
Собранный мусор отправляют на местные предприятия, которые занимаются переработкой и утилизацией. В частности, это компании «Аргентум плюс», «Центр переработки и утилизации», «Олимп Дизайн» и «Форест».