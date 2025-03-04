Кровь в обмен на бесплатный проезд: узбекистанцам предложили необычную льготу

Как долго придется сдавать кровь?
В Узбекистане установлен следующий интервал между донациями:
- Мужчины могут сдавать кровь раз в два месяца (до 6 раз в год).
- Женщины — раз в три месяца (до 4 раз в год).
Это значит, что:
- Мужчина сможет заработать на бесплатный проезд минимум за 6,5 лет.
- Женщинам для достижения этого показателя потребуется 10 лет.
А сколько будет действовать бесплатный проезд?
Самая большая неясность в законе — на какой срок предоставляется бесплатный проезд. В документе этот пункт не уточняется. Логично было бы предположить, что это пожизненная льгота, но официального подтверждения пока нет.
Что дальше?
Бесплатный проезд — это хороший стимул для развития донорства. Однако, учитывая длительный срок накопления донаций, эта мера затронет не так много людей.
Теперь остается ждать разъяснений от Минздрава — действительно ли после 40 донаций человек получает пожизненный бесплатный проезд, или же речь идёт о каком-то ограниченном сроке.
Донорство — это не только проезд, но и спасенные жизни
Несмотря на вопросы к закону, очевидно одно — донорство крайне важно. Одна сдача может спасти сразу три жизни, ведь из крови выделяют эритроциты, плазму и тромбоциты, которые могут понадобиться разным пациентам.
Кровь нужна при тяжелых операциях, травмах, родах, онкологических заболеваниях. Без доноров тысячи людей могли бы не получить необходимую помощь. Именно поэтому важно, чтобы государство поощряло доноров, создавая не только стимулы, но и удобные условия для регулярной сдачи крови.