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Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Могилевской»

Минское метро останавливали из-за инцидента с пассажиром на Автозаводской линии.

Источник: Комсомольская правда

Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Могилевской». Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена.

В сообщении сказано, что во вторник, 4 марта, в 08.35 на станции метро «Могилевская» случился инцидент с пассажиром. По указанной причине в 08.36 было снято напряжение с контактного рельса. В пресс-службе обратили внимание, что временно приостанавливалось движение поездов по Автозаводской линии.

Уточняется, что в 08.42 напряжение на контактный рельс подали и движение поездов восстановилась. Сейчас Автозаводская линия метро работает в штатном режиме. В метрополитене принесли извинения минчанам за временные неудобства.

Ранее Мингорисполком назвал маршрут четвертой линии минского метро.

Кстати, синоптики сказали, когда в Беларусь придет резкое потепление до +12 градусов.

Тем временем Минское ЖКХ рассказало о капитальных ремонтах в 2025: через сколько лет выполняют капремонт, благоустройство дворов, жильцы смогут сэкономить на ремонте подъездов.