Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Могилевской». Подробности рассказали в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении сказано, что во вторник, 4 марта, в 08.35 на станции метро «Могилевская» случился инцидент с пассажиром. По указанной причине в 08.36 было снято напряжение с контактного рельса. В пресс-службе обратили внимание, что временно приостанавливалось движение поездов по Автозаводской линии.
Уточняется, что в 08.42 напряжение на контактный рельс подали и движение поездов восстановилась. Сейчас Автозаводская линия метро работает в штатном режиме. В метрополитене принесли извинения минчанам за временные неудобства.
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