Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Могилевской»

В сообщении сказано, что во вторник, 4 марта, в 08.35 на станции метро «Могилевская» случился инцидент с пассажиром. По указанной причине в 08.36 было снято напряжение с контактного рельса. В пресс-службе обратили внимание, что временно приостанавливалось движение поездов по Автозаводской линии.