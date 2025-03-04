73 школы в Волгоградской области частично перешли на дистант из-за вспышки ОРВИ

В конце зимы жители Волгоградской области стали чаще болеть простудами. Количество обращений к врачам увеличилось на 10%, и среди взрослых этот показатель вырос еще сильнее — на 16%. В то же время, интенсивность распространения ОРВИ среди детей постепенно снижается.