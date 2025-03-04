73 школы в Волгоградской области частично перешли на дистант из-за вспышки ОРВИ

В конце зимы жители Волгоградской области стали чаще болеть простудами. Количество обращений к врачам увеличилось на 10%, и среди взрослых этот показатель вырос еще сильнее — на 16%. В то же время, интенсивность распространения ОРВИ среди детей постепенно снижается.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, чтобы не допустить вспышек в детских коллективах, 73 школы частично перевели на дистанционное обучение. Закрыли на карантин и некоторые детсады, колледжи, вузы.
Позитивные новости связаны с COVID-19: количество случаев заболевания сократилось на 41%. По данным экспертов, волгоградцы чаще всего болеют разными вирусами, среди которых чаще диагностируют грипп, РС-вирусы, риновирусы, коронавирусы (HCoV) и другие.
В случае появления симптомов ОРВИ важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.