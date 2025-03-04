В калининградском перинатальном центре родился малыш ростом 58 сантиметров

В калининградском перинатальном центре 26 февраля родился малыш ростом 58 сантиметров. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
Вес мальчика — 4 680 г, роды прошли естественным путём. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Ребёнок стал вторым в семье.
Обычно новорождённые с весом и ростом, которые превышают стандартные показатели, требуют особого наблюдения. Но в этом случае врачи удовлетворены состоянием младенца. Всего в феврале 2025 года в РПЦ помогли появиться на свет 264 детям, из которых 120 девочек и 144 мальчика. В их числе четыре пары двойняшек.
Практически во всех отделениях калининградского перинатального центра заменят медицинское оборудование. На приобретение 316 единиц оборудования и медицинских изделий: мониторинги и рентген, операционные столы, аппарат ИВЛ, инкубаторы, системы УЗИ