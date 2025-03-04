В калининградском перинатальном центре родился малыш ростом 58 сантиметров

Обычно новорождённые с весом и ростом, которые превышают стандартные показатели, требуют особого наблюдения. Но в этом случае врачи удовлетворены состоянием младенца. Всего в феврале 2025 года в РПЦ помогли появиться на свет 264 детям, из которых 120 девочек и 144 мальчика. В их числе четыре пары двойняшек.