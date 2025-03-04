Жителей Приморья предупреждают о черных схемах растаможки автомобилей

Россияне продолжают становиться жертвами обмана при покупке автомобилей, прибывших по параллельному импорту. И это невзирая на то, что законодательство в этом вопросе ужесточили. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
По словам главы Владивостокской таможни Павла Мандрикова, ведомство регулярно проводит проверки. Одна из запрещенных схем — это регистрация транспорта на третьих лиц без их согласия. А также размещение объявления о продаже машин, которые еще находятся на складах и все таможенные процедуры не прошли.
Были случаи, когда для оформления использовали документы посторонних лиц за денежное вознаграждение.
Мандриков отметил, что на протяжении года после ввоза авто за его продажей следят особенно пристально. Глава ведомства рекомендует приморцам при подаче заявления на утилизационный сбор в качестве цели ввоза указывать «для личного использования». При честной сделке россиянин заплатит утильсбор с учетом льготного коэффициента.