Жителей Приморья предупреждают о черных схемах растаможки автомобилей

По словам главы Владивостокской таможни Павла Мандрикова, ведомство регулярно проводит проверки. Одна из запрещенных схем — это регистрация транспорта на третьих лиц без их согласия. А также размещение объявления о продаже машин, которые еще находятся на складах и все таможенные процедуры не прошли.