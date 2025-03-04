Во втором Иркутске выявили превышение вредных веществ в воздухе

Повторная проверка проходила с 26 февраля по 2 марта на улицах Муравьева, Почтамтская и Новаторов. По последнему адресу было также обнаружено превышение диметилбензола — в 5,5 раз, метилбензола — в 1,2 раза и этилбензола — в 2,75 раз. Результаты исследований уже направлена в заинтересованные службы и ведомства для принятия срочных мер.