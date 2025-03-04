Четыре новых водохранилища построят в Казахстане

«Из них — Акмола, Калгуты, Караузяк, расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. гектаров. Строительство водохранилища Большой Узень (28 млн. кубов) в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек», — сообщил Нуржан Нуржигитов.