Мэр Кухарев сказал о строительстве моста между Каменной Горкой и Ждановичами

Мэр Владимир Кухарев сказал о строительстве моста между Каменной Горкой и Ждановичами, пишет агентство «Минск-Новости».
Глава Мингорисполкома отметил, что на участке улиц Колесникова и Ратомской идут предпроектные работы. Он заметил, что есть несколько вариантов строительства нового моста.
— На совещании мы концептуально обсуждали, какой вариант лучше учитывает интересы всех заинтересованных сторон: и торгового дома «Ждановичи», располагающегося рядом, и работников рынка, покупателей, а также жителей столицы, — подчеркнул мэр.
Кухарев акцентировал внимание на том, что важно учитывать и железную дорогу, которую нельзя останавливать. Он уточнил, что указанный выезд должен функционировать «в двухпутном исполнении без малейших перерывов, это стратегически важно».
Говорится, что благодаря появлению указанного моста, жителям Масюковщины, Домбровки не нужно будет выезжать на МКАД, чтобы попасть к торговому дому «Ждановичи», на проспект Победителей, улицу Тимирязева.
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