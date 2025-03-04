Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко перестал быть предпринимателем

Решение о ликвидации ИП принял сам экс-градоначальник, однако с бизнесом он не покончил и, по данным rusprofile.ru, продолжает оставаться учредителем 15 организаций, которые выручили в 2024 году 117 млн рублей, что меньше по сравнению с 2023 годом на 97%.