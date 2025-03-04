Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко перестал быть предпринимателем

Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко лишился статуса индивидуального предпринимателя. В этом качестве он занимался строительством, а также имел право содержать гостиницы — оба вида деятельности были заявлены как основные.
Решение о ликвидации ИП принял сам экс-градоначальник, однако с бизнесом он не покончил и, по данным rusprofile.ru, продолжает оставаться учредителем 15 организаций, которые выручили в 2024 году 117 млн рублей, что меньше по сравнению с 2023 годом на 97%.
В частности, возводить жилые и нежилые здания продолжает его компания «Евробилд», которая известна волгоградцам по ЖК «Ласточки» в районе улицы Качинцев, а в настоящее время продает квартиры в ЖК «Рубин» на улице Землячки. «Мир покупок и “Берил” занимаются арендой и управлением недвижимости.
А вот ООО «Мегаполис», специализирующееся на переработке овощей на территории Волгоградской области ликвидировано еще в январе 2023-го по определению арбитража о завершении конкурсного производства. Компания начала работать на базе консервного завода в 2017-м и тогда Евгений Ищенко заявлял: «Трудно, но я думаю, справимся».
В конце 2024 года стало известно, что компания X5 Groupp, которой экс-мэр продал свои магазины сети «Покупочка» и «Покупалко», закрывает последние из них.