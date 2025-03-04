Алексей Александров из Баяндаевского района героически погиб в зоне СВО

— В 2010 году был призван в армию, служил в Москве. После работал машинистом дорожного катка. Женился, у супругов родились две дочери. В 2022 году мужчина был мобилизован в зону проведения специальной военной операции, служил в инженерно-саперной роте, затем стал оператором РЭБ. Награждён медалями «За разминирование», «За воинскую доблесть», «За отвагу», — рассказывают в агентстве.