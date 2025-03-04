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Алексей Александров из Баяндаевского района героически погиб в зоне СВО

У мужчины остались жена и две дочери.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Алексей Александров из Баяндаевского района героически погиб «за ленточкой». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию района.

Мужчина родился в деревне Тухум, был самым младшим ребенком в многодетной семье. После окончания средней школы получил образование в Иркутском техникуме кино и телевидения по специальности «Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ».

— В 2010 году был призван в армию, служил в Москве. После работал машинистом дорожного катка. Женился, у супругов родились две дочери. В 2022 году мужчина был мобилизован в зону проведения специальной военной операции, служил в инженерно-саперной роте, затем стал оператором РЭБ. Награждён медалями «За разминирование», «За воинскую доблесть», «За отвагу», — рассказывают в агентстве.

Алексей Александров пал во время выполнения боевого задания. Ему было 35 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Виталий Бородин из Тулуна погиб в зоне СВО.