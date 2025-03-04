Жителей Туапсе предупредили о проверке сирен 6 марта

Исправность оборудования протестирует Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Специалисты оценят, насколько хорошо слышны сигналы жителям, и оперативно устранят возможные неполадки.



Подобные проверки в Туапсе проводятся регулярно для обеспечения безопасности населения. Местные власти напоминают, что звуки сирен в этот день не связаны с чрезвычайной ситуацией и призывают сохранять спокойствие.