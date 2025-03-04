Исправность оборудования протестирует Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Специалисты оценят, насколько хорошо слышны сигналы жителям, и оперативно устранят возможные неполадки.
Подобные проверки в Туапсе проводятся регулярно для обеспечения безопасности населения. Местные власти напоминают, что звуки сирен в этот день не связаны с чрезвычайной ситуацией и призывают сохранять спокойствие.
Жителей Туапсе предупредили о проверке сирен 6 марта
В Туапсе 6 марта пройдет плановая проверка системы оповещения. В 10:00 будут включены электрические сирены и проведено голосовое оповещение по громкой связи. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Исправность оборудования протестирует Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Специалисты оценят, насколько хорошо слышны сигналы жителям, и оперативно устранят возможные неполадки.