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Жителей Туапсе предупредили о проверке сирен 6 марта

В Туапсе 6 марта пройдет плановая проверка системы оповещения. В 10:00 будут включены электрические сирены и проведено голосовое оповещение по громкой связи. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Исправность оборудования протестирует Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Специалисты оценят, насколько хорошо слышны сигналы жителям, и оперативно устранят возможные неполадки.

Подобные проверки в Туапсе проводятся регулярно для обеспечения безопасности населения. Местные власти напоминают, что звуки сирен в этот день не связаны с чрезвычайной ситуацией и призывают сохранять спокойствие.

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