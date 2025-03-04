Утопившему пикап в озере воронежцу грозит штраф

— Точку ставить в этой истории пока рано. Согласно Водному кодексу, запрещается движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон водных объектов (включая береговую полосу). Нарушение закона чревато штрафом от 3000 до 4 000 рублей. По факту движения автомобиля в охранной зоне озера в полицию направлена соответствующая информация для установления виновного лица и возбуждения дела об административном правонарушении, — сообщили в минприроды Воронежской области.