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Правительство выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Из резервного фонда Правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано.

Источник: РИА "Новости"

Средства будут направлены Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счёт федерального финансирования будет приобретено не менее 12 тыс. м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента.

Ранее из резервного фонда Правительства на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязнённого мазутом, а также на восстановление пляжных территорий было выделено 1,5 млрд рублей.

В настоящее время ведётся комплексная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — завершается разделка кормовой части танкера «Волгонефть-239» и вывоз металла на утилизацию, идёт сбор мазута со дна Чёрного моря, продолжается очистка пляжей, ведётся усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды.

Координацию работ по ликвидации последствий декабрьской аварии осуществляет специальная правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Она проводит свои заседания еженедельно.

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