Воронежские врачи восстановили слух оглохшему после ДТП мужчине

Врачи ВОКБ № 1 в ходе постановки диагноза выяснили, что у мужчины в одном ухе отсутствуют слуховые косточки в барабанной полоски, а еще зафиксированы следы переломов костей носа и теменной кости. Так как прошлая терапия не дала результатов, то медики решили провести операцию под названием тимпанопластика. Она заключается в восстановлении барабанной перепонки и слуховых косточек.
«Это кропотливая, ювелирная работа — выделение остатков барабанной перепонки, забор лоскута для пластики, выделение надхрящницы, истончение хрящей и их тщательная укладка под барабанную перепонку в области перфорации и установка титанового протеза», — рассказала Светлана Полякова, заведующая отоларингологическим отделением № 2.
Операция прошла успешно, воронежец чувствует себя хорошо — потребности в слуховом аппарате у него теперь нет.