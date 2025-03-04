Воронежские врачи восстановили слух оглохшему после ДТП мужчине

Врачи ВОКБ № 1 в ходе постановки диагноза выяснили, что у мужчины в одном ухе отсутствуют слуховые косточки в барабанной полоски, а еще зафиксированы следы переломов костей носа и теменной кости. Так как прошлая терапия не дала результатов, то медики решили провести операцию под названием тимпанопластика. Она заключается в восстановлении барабанной перепонки и слуховых косточек.