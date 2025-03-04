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Воронежские врачи восстановили слух оглохшему после ДТП мужчине

Авария произошла больше года назад, с тех пор житель Воронежа практически не слышал, а еще жаловался на странные выделения из уха.

Врачи ВОКБ № 1 в ходе постановки диагноза выяснили, что у мужчины в одном ухе отсутствуют слуховые косточки в барабанной полоски, а еще зафиксированы следы переломов костей носа и теменной кости. Так как прошлая терапия не дала результатов, то медики решили провести операцию под названием тимпанопластика. Она заключается в восстановлении барабанной перепонки и слуховых косточек.

«Это кропотливая, ювелирная работа — выделение остатков барабанной перепонки, забор лоскута для пластики, выделение надхрящницы, истончение хрящей и их тщательная укладка под барабанную перепонку в области перфорации и установка титанового протеза», — рассказала Светлана Полякова, заведующая отоларингологическим отделением № 2.

Операция прошла успешно, воронежец чувствует себя хорошо — потребности в слуховом аппарате у него теперь нет.

медицина