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Из Казани в аэропорт 6 и 8 марта назначат дополнительные электрички

Это связaно с проведением мероприятий в МВЦ «Казань Экспо».

Источник: Город Казань.KZN.RU

На этой неделе из столицы Татарстана в аэропорт будут назначены дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо».

В четверг, 6 марта, электричка № 7602 отправится со станции Казань в 18:04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 7603 в 21:51. В столице Татарстана он окажется в 22:15.

В субботу, 8 марта, электричка № 7602 отправится со станции Казань в 16:56 и прибудет на станцию Аэропорт в 17:21. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 7603 в 22:25. В городе он окажется в 22:46.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно).