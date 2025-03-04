Из Казани в аэропорт 6 и 8 марта назначат дополнительные электрички

В четверг, 6 марта, электричка № 7602 отправится со станции Казань в 18:04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:24. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 7603 в 21:51. В столице Татарстана он окажется в 22:15.