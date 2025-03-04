Гражданин Германии Якобу Пиннекер получил паспорт РФ в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в торжественной обстановке вручили российский паспорт генеральному директору Нижегородского кадрового агентства АНО «ОКА» Якобу Пиннекеру. Он является гражданином Германии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Напомним, главная задача АНО «ОКА» — содействие желающим переехать в РФ иностранцам — высококвалифицированным специалистам, инвесторам и предпринимателям.
«Я переехал в Россию 8 лет назад и для меня это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и перспективами развития в любых направлениях», — поделился Якоб Пиннекер.
Ранее мы рассказывали о том, что Агентство стратегических инициатив планирует внедрить в Нижегородской области стандарт интеграции иностранцев.