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Гражданин Германии Якобу Пиннекер получил паспорт РФ в Нижнем Новгороде

Якоб Пиннекер возглавляет Нижегородское кадровое агентство.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по региону

В Нижнем Новгороде в торжественной обстановке вручили российский паспорт генеральному директору Нижегородского кадрового агентства АНО «ОКА» Якобу Пиннекеру. Он является гражданином Германии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, главная задача АНО «ОКА» — содействие желающим переехать в РФ иностранцам — высококвалифицированным специалистам, инвесторам и предпринимателям.

«Я переехал в Россию 8 лет назад и для меня это возможность жить в стране с традиционными семейными ценностями и перспективами развития в любых направлениях», — поделился Якоб Пиннекер.

Ранее мы рассказывали о том, что Агентство стратегических инициатив планирует внедрить в Нижегородской области стандарт интеграции иностранцев.