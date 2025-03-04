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«Омскавтодор» обновит еще один участок дороги Новоселецк — Нововаршавка в 2025-м

Новое асфальтовое покрытие появится на восьми километрах трассы.

Источник: Комсомольская правда

В Нововаршавском районе в 2025 году отремонтируют восьмикилометровый участок дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Подрядчик АО «Омскавтодор» приступит к работам весной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Работы на участке от деревни Русановки до Нововаршавки (с 144-го по 152-й км) стартовали в прошлом году.

В этом году рабочие АО «Омскавтодор» укрепят основание дороги и обочины, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Всего за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 59 километров дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Ход работ находится на контроле губернатора Виталия Хоценко.

Ранее «КП Омск» сообщала, что ремонт дороги Тара — Усть-Ишим в Омской области продолжат в 2025 году.