«Омскавтодор» обновит еще один участок дороги Новоселецк — Нововаршавка в 2025-м

В Нововаршавском районе в 2025 году отремонтируют восьмикилометровый участок дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Подрядчик АО «Омскавтодор» приступит к работам весной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.