«Омскавтодор» обновит еще один участок дороги Новоселецк — Нововаршавка в 2025-м

В Нововаршавском районе в 2025 году отремонтируют восьмикилометровый участок дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Подрядчик АО «Омскавтодор» приступит к работам весной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Работы на участке от деревни Русановки до Нововаршавки (с 144-го по 152-й км) стартовали в прошлом году.
В этом году рабочие АО «Омскавтодор» укрепят основание дороги и обочины, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Всего за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 59 километров дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Ход работ находится на контроле губернатора Виталия Хоценко.
Ранее «КП Омск» сообщала, что ремонт дороги Тара — Усть-Ишим в Омской области продолжат в 2025 году.