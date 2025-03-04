В Высокогорском районе до конца лета отреставрируют мечеть XX века

На проект было выделено 4,8 миллиона рублей. Элементы реставрировали в селе Сокуры Лаишевского района. Специалисты укрепили фундамент, отремонтировали сруб, балки перекрытия, заменили стропильные конструкции, крышу и минарет. В ближайшее время восстановят интерьер, входные группы, лестницы, колонны, а также благоустроят территорию.