В Высокогорском районе до конца лета отреставрируют мечеть XX века

В селе Айбаш Высокогорского района до конца лета отреставрируют мечеть XX века. Специалистам удалось сохранить большое количество подлинных элементов, сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Как пояснил председатель комитета Иван Гущин, срочная реставрация потребовалась после обрушения минарета в ноябре 2022 года. Предположительно, причиной стали сгнившие основания и ураган. По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова была подготовлена проектная документация.
На проект было выделено 4,8 миллиона рублей. Элементы реставрировали в селе Сокуры Лаишевского района. Специалисты укрепили фундамент, отремонтировали сруб, балки перекрытия, заменили стропильные конструкции, крышу и минарет. В ближайшее время восстановят интерьер, входные группы, лестницы, колонны, а также благоустроят территорию.
Напомним, 28 февраля для мусульман начался священный месяц Рамадан, который завершится 30 марта праздником Ураза-байрам. На протяжении этих дней в 47 мечетях Казани будет проводиться ифтар.