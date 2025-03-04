Пожары на складе и нефтепроводе в Ростовской области потушили после атаки БПЛА

В Чертковском районе Ростовской области потушили пожары, которые разгорелись в ночь на 4 марта из-за БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Возгорания, которые возникли ночью в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал, — написал Юрий Слюсарь.
Напомним, пламя на нефтепроводе вспыхнуло в результате атаки беспилотников, а возгорание на складе промышленного объекта в селе Сохрановка произошло из-за падения обломков БПЛА. В обоих случаях сотрудников эвакуировали.
Также, по словам Юрия Слюсаря, без пострадавших и последствий на земле обошлось в Новошахтинске.
Добавим, прошедшей ночью жители Верхнедонского района нашли в окрестностях хутора Павловского обломки БПЛА самолетного типа. В течение дня 4 марта специалисты должны обследовать и обезвредить находку.