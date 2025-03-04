Отремонтировать 53 железнодорожных вокзала намерены в 2025 году

В 2025 году в Казахстане планируют построить 13 тыс. километров дорог. Проекты на 9,5 тыс. километров полностью обеспечены финансированием. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По оставшимся 3,6 тыс. километров вопрос финансирования прорабатывается с международными финансовыми институтами (МФИ). Это проекты «Жезказган — Караганда», «Актобе — Улгайсын», «Атырау — Доссор», обходы городов Сарыагаш, Рудный и Кызылорда.
«По каждому проекту определены источники финансирования, разработаны технико-экономические обоснования, проводятся конкурсные процедуры на определение подрядных организаций по условиям МФИ. Для привлечения отечественных компаний к осуществлению строительных работ, МФИ пересмотрены конкурсные условия с предоставлением преференций нашим компаниям при участии в тендерах», — подчеркнул Марат Карабаев.
Он подчеркнул, что принимаемые меры позволили увеличить число отечественных компаний, участвующих в конкурсах. К примеру, по проекту «Караганда — Жезказган» число компаний-участников достигло 10, при этом до момента изменения условий данное количество составляло не более двух. По всем вышеперечисленным проектам во втором квартале текущего года будут определены подрядные организации.
«Второе направление — это инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли. В текущем году на 5 тыс. километров дорог запланированы строительство и ремонтные работы, из них на 2,4 тыс. километров проекты обеспечены источниками финансирования. Оставшиеся 2,6 тыс. км запланированы в рамках реализации поручения главы государства по развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора, данного на расширенном заседании правительства», — сообщил Марат Карабаев.
Будут реализованы такие новые проекты, как:
1) строительство новой линии «Кызылжар — Мойынты»;
2) модернизация участка «Алтынколь — Жетыген» со строительством двухпутных вставок и «Бейнеу — Мангыстау» со строительством и удлинением приемоотправочных путей;
3) внедрение современных автоблокировок на участках «Кызылжар — Саксаульская», «Шалкар — Бейнеу», «Кандыагаш — Тобол», «Алимбет — Никельтау» и «Аксу — Дегелен — Жана-Семей»;
4) реконструкция 53 железнодорожных вокзалов.
«В настоящее время для обеспечения финансированием данных проектов проводятся переговоры с международными финансовыми институтами. Реализация данных проектов позволит достичь общий мультипликативный эффект за 20 лет в виде поступлений налогов и прочих платежей на уровне 11 трлн тенге. Также реализация проектов обеспечит вклад в рост ВВП на уровне порядка 0,4%-1% в 2025—2029 годы. По всем проектам в апреле текущего года планируется начать строительно-монтажные работы», — подчеркнул министр транспорта.
Отдельно он остановился на реконструкции вокзальных комплексов. На сегодня проведена реконструкция пяти вокзалов.
«До конца текущего года будет проведен ремонт еще 53 вокзалов, в том числе по туристическим направлениям. Ремонт привокзальный площади будет обеспечиваться местными исполнительными органами параллельно. Все вышеуказанные проекты находятся на стадии завершения организационных вопросов», — резюмировал он.
Ранее Марат Карабаев назвал регионы с наихудшим состоянием дорог местного значения. Также стало известно, что в 2025 году в Казахстане введут 4 тыс. километров платных дорог и запустят проект по контролю документации по ремонту автодорог.