Отремонтировать 53 железнодорожных вокзала намерены в 2025 году

Он подчеркнул, что принимаемые меры позволили увеличить число отечественных компаний, участвующих в конкурсах. К примеру, по проекту «Караганда — Жезказган» число компаний-участников достигло 10, при этом до момента изменения условий данное количество составляло не более двух. По всем вышеперечисленным проектам во втором квартале текущего года будут определены подрядные организации.