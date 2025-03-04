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Впереди — введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы важным этапом, впереди — введение ее в работу.

Источник: РИА "Новости"

«Завершился еще один важный этап развития аэропорта Симферополь — строительно-монтажные работы на новой взлетно-посадочной полосе. Теперь предстоит кропотливая работа по полноценному введению ее в строй. Благодарны строителям и другим участникам проекта, федеральным и республиканским властям за большую проделанную работу», — сказал он.

Ранее во вторник стало известно, что в аэропорту Симферополя завершили работы по строительству второй взлетно-посадочной полосы, объект проверен Ростехнадзором и выдано заключение о соответствии.

Новая полоса возводилась в аэропорту с августа 2018 года на месте старой, построенной в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х годов. Новая ВВП имеет бетонный слой с щебеночным слоем (1,4 м) — вдвое больше, чем было на старой полосе. Реконструкция предусматривает удлинение полосы на полкилометра — с 2700 метров до 3200 метров, что позволит обеспечить эксплуатацию расчетных типов воздушных судов Boeing-777−300ER и классом ниже без ограничений.