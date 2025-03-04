Идеолог транспортной реформы Прикамья Александр Клебанов скончался в Москве

В мае 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что бывший заместитель министра транспорта Пермского края был задержан в Уфе по подозрению в получении взятки в особо крупной размере. На тот момент Александр Клебанов являлся министром транспорта республики Башкортостан. Эту должность он занимал с 2022 года. После задержания глава республики Радий Хабиров подписал указ об увольнении задержанного чиновника.