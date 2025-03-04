Идеолог транспортной реформы Прикамья Александр Клебанов скончался в Москве

Идеолог транспортной реформы и бывший замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов скончался в Москве, сообщает «Ъ-Прикамье».
Как рассказывает издание со ссылкой на источник, близкий к семье Клебанова, бывший чиновник умер в ночь на 4 марта в одной из больниц Москвы. Причиной стало тяжёлое заболевание, которое перенёс мужчина. На момент своей смерти Клебанов находился под домашним арестом.
В мае 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что бывший заместитель министра транспорта Пермского края был задержан в Уфе по подозрению в получении взятки в особо крупной размере. На тот момент Александр Клебанов являлся министром транспорта республики Башкортостан. Эту должность он занимал с 2022 года. После задержания глава республики Радий Хабиров подписал указ об увольнении задержанного чиновника.
Напомним, Клебанов трудился в Пермском крае с 2018 года. За время его работы обслуживанием городских маршрутов занялись иногородние перевозчики, а пермский «Автовокзал» начал проводить пассажирские перевозки.