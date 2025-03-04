Когда в Симферополе откроют проезд по «горбатому» мосту

«Там… ходит подвижной железнодорожный состав. Это, безусловно, надо учитывать, поскольку на период прохода поездов работы на путях вести запрещено. Здесь мы работаем во взаимодействии с Крымской железной дорогой. Поэтому, да, это тот фактор, который действительно, так скажем, сковывает по времени», — сказал Афанасьев.