Нижегородцам рассказали, как рассчитываются выплаты по больничному листу

Об этом сообщили в пресс-службе СФР. Право на пособие имеют работники, официально трудоустроенные по договору, а также те, кто добровольно уплачивает взносы в систему соцстрахования. В эту категорию входят индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из среднего заработка за два предыдущих года, трудового стажа и продолжительности больничного.
Так, при стаже менее 5 лет выплачивается 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%. Если стаж превышает 8 лет, пособие составит 100% среднего заработка.
Первые три дня больничного оплачивает работодатель, начиная с четвертого — выплаты берет на себя Соцфонд. Информация о больничном листе, его продлении и сумме выплат доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». Назначение пособия производится в течение 10 рабочих дней после предоставления работодателем необходимых сведений.