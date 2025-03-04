Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, как рассчитываются выплаты по больничному листу

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Нижегородской области назначило выплаты по временной нетрудоспособности более чем 142 тысячам граждан.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в пресс-службе СФР. Право на пособие имеют работники, официально трудоустроенные по договору, а также те, кто добровольно уплачивает взносы в систему соцстрахования. В эту категорию входят индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из среднего заработка за два предыдущих года, трудового стажа и продолжительности больничного.

Так, при стаже менее 5 лет выплачивается 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%. Если стаж превышает 8 лет, пособие составит 100% среднего заработка.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, начиная с четвертого — выплаты берет на себя Соцфонд. Информация о больничном листе, его продлении и сумме выплат доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги». Назначение пособия производится в течение 10 рабочих дней после предоставления работодателем необходимых сведений.