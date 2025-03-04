Нижегородцам рассказали, как рассчитываются выплаты по больничному листу

Об этом сообщили в пресс-службе СФР. Право на пособие имеют работники, официально трудоустроенные по договору, а также те, кто добровольно уплачивает взносы в систему соцстрахования. В эту категорию входят индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из среднего заработка за два предыдущих года, трудового стажа и продолжительности больничного.