В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

«Кроме того, некоторые недобросовестные операторы мобильных систем фиксации нарушений устанавливают камеры видеофиксации с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений, что приводит к ущемлению прав владельцев транспортных средств. Обжалование таких незаконных постановлений требует значительных затрат времени, усилий и финансовых средств, а также потому, что мобильные камеры могут менять свое местоположение ежедневно», — отмечается в документе.