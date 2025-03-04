В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в МВД РФ с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации правонарушений (треног) на дорогах России, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых “треног”) на дорогах Российской Федерации», — сказано в документе.
Отмечается, что это позволит защитить права людей от незаконных штрафов, снизит финансовую нагрузку на водителей, уменьшив количество штрафов за превышение скорости в местах с неочевидными для водителей ограничениями и в районах с низким риском ДТП.
«При этом запрет на использование “треног” не окажет значительного влияния на увеличение числа ДТП, поскольку нарушение скоростного режима не является основной», — уточняется в документе.
Согласно обращению Даванкова, «некоторые недобросовестные операторы мобильных систем фиксации нарушений устанавливают камеры видеофиксации с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений».
«Кроме того, некоторые недобросовестные операторы мобильных систем фиксации нарушений устанавливают камеры видеофиксации с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений, что приводит к ущемлению прав владельцев транспортных средств. Обжалование таких незаконных постановлений требует значительных затрат времени, усилий и финансовых средств, а также потому, что мобильные камеры могут менять свое местоположение ежедневно», — отмечается в документе.