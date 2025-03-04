В столице обновят 28 километров коллекторов

«В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году завершим работы в 10 коллекторах общей протяженностью около 28 километров», — отметил Петр Бирюков.