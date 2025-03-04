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В столице обновят 28 километров коллекторов

Их расположение позволяет выполнять ремонт без разрытий, сохраняя тем самым городской ландшафт.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году выполнят капитальный ремонт и модернизацию 10 коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В этом году завершим работы в 10 коллекторах общей протяженностью около 28 километров», — отметил Петр Бирюков.

В частности, работы пройдут в коллекторах «Теплый Стан» и «Лужники», а также в комплексе коллекторов «Ярцевский». Специалисты восстановят гидроизоляцию сооружений, усилят строительные конструкции, заменят технологические и кабельные металлоконструкции, при необходимости обновят системы пожарной сигнализации и контроля газовоздушной среды.

По словам Петра Бирюкова, расположение коллекторов позволяет выполнять ремонт без разрытий, не нарушая городской ландшафт.

Он также напомнил, что коллекторное хозяйство столицы — это уникальный подземный город, который не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 819 километров.

Реализуемые в столице проекты по модернизации и повышению надежности коммунальной инфраструктуры соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ЖКХ