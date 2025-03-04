В суд поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана*»

Согласно акту проверки, в деятельности организации обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц. Помимо этого, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. Также собранные средства не использовались по назначению.