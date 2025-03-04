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В суд поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана*»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Свердловский минюст подал иск о ликвидации «Фонда Ройзмана*» в Екатеринбурге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Иск о приостановлении деятельности был направлен министерством юстиции Свердловской области.

В качестве административного ответчика указан благотворительный фонд «Фонд Ройзмана*», в суде его представляет гендиректор Светлана Косолапова.

Согласно акту проверки, в деятельности организации обнаружены нарушения. Так, местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц. Помимо этого, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям. Также собранные средства не использовались по назначению.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.