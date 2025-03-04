Собянин: около 30 млн человек посетили фестивали и события проекта «Зима в Москве»

«В минувшее воскресенье с последним днем “Московской Масленицы” завершился и наш масштабный проект “Зима в Москве”. Его участниками стали почти 30 млн москвичей и гостей нашего города», — написал мэр.
Он уточнил, что проект объединил крупнейшие фестивали: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве», «Московские традиции», а также популярные городские события: парад Дедов Морозов и Снегурочек, Дни студенчества в Москве, «Зимний день Московского спорта» и многое другое.
«Позади три месяца гуляний, почти 53 тыс. мероприятий и неисчислимое количество впечатлений, улыбок, уютных посиделок с близкими и новых знакомств. От души благодарю организаторов, артистов, волонтеров и всех, кто помогал претворить в жизнь этот масштабный и важный для города проект — мы вместе отлично справились», — добавил Собянин.