Собянин: около 30 млн человек посетили фестивали и события проекта «Зима в Москве»

«Позади три месяца гуляний, почти 53 тыс. мероприятий и неисчислимое количество впечатлений, улыбок, уютных посиделок с близкими и новых знакомств. От души благодарю организаторов, артистов, волонтеров и всех, кто помогал претворить в жизнь этот масштабный и важный для города проект — мы вместе отлично справились», — добавил Собянин.