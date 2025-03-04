Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Минской области смогут официально пожаловаться на завышенные цены и качество товаров

У жителей Минщины в марте будет два дня, чтобы пожаловаться на завышенные цены, недостаточный ассортимент товаров или их качество.

Сообщить об этих проблемах можно будет в Минское областное объединение профсоюзов, сообщается на сайте ведомства.

Так, жалобы будут приниматься 6 марта с 8:30 до 13:00, 20 марта — с 14:00 до 17:30 по адресу: Минск, пл. Свободы, 23, каб. № 46 или по телефону: 8 (017) 342 55 23.

«Значительное повышение цен на ту или иную продукцию, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, ненадлежащее качество, нарекания на работу торгового объекта, другие нестандартные ситуации на потребительском рынке — каждое обращение будет проанализировано», — говорится в сообщении ведомства.