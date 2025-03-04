Жители Минской области смогут официально пожаловаться на завышенные цены и качество товаров

«Значительное повышение цен на ту или иную продукцию, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, ненадлежащее качество, нарекания на работу торгового объекта, другие нестандартные ситуации на потребительском рынке — каждое обращение будет проанализировано», — говорится в сообщении ведомства.