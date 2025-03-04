Завершить реконструкцию Вавилова в Ростове запланировали к 1 декабря 2025 года

Реконструкцию дороги от Особенной до Сосновой на Вавилова в Ростове-на-Дону планируют завершить к 1 декабря 2025 года. Об этом стало известно в ходе совместной выездной проверки, которую провели местные и областные власти.
Ход работ проинспектировали министр транспорта региона Алена Беликова, и.о. главы администрации города Александр Скрябин и заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. Замглавы подчеркнул, что проект выполняется по графику.
— Отставания нет. Из 123 земельных участков, подлежащих изъятию, оформили 116. Риски срыва контракта отсутствуют, — сказал Дмитрий Симков.
Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проезжую часть намерены расширить до четырех полос, должны построить три путепровода с четырьмя полосами движения и транспортную развязку на пересечении Особенной, Вавилова и Королева.
После масштабного обновления на Вавилова увеличится пропускная способность транспорта, а также улучшится доступность Суворовского микрорайона.
— Содержание и ремонт городских дорог входит в топ тем. Кроме ремонта, на контроле и новые строящиеся дорожные объекты, которые позволят разгрузить Ростов от пробок, — прокомментировал Александр Скрябин.