Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершить реконструкцию Вавилова в Ростове запланировали к 1 декабря 2025 года

В Ростове заговорили о завершении реконструкции дороги на улице Вавилова.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкцию дороги от Особенной до Сосновой на Вавилова в Ростове-на-Дону планируют завершить к 1 декабря 2025 года. Об этом стало известно в ходе совместной выездной проверки, которую провели местные и областные власти.

Ход работ проинспектировали министр транспорта региона Алена Беликова, и.о. главы администрации города Александр Скрябин и заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков. Замглавы подчеркнул, что проект выполняется по графику.

— Отставания нет. Из 123 земельных участков, подлежащих изъятию, оформили 116. Риски срыва контракта отсутствуют, — сказал Дмитрий Симков.

Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проезжую часть намерены расширить до четырех полос, должны построить три путепровода с четырьмя полосами движения и транспортную развязку на пересечении Особенной, Вавилова и Королева.

После масштабного обновления на Вавилова увеличится пропускная способность транспорта, а также улучшится доступность Суворовского микрорайона.

— Содержание и ремонт городских дорог входит в топ тем. Кроме ремонта, на контроле и новые строящиеся дорожные объекты, которые позволят разгрузить Ростов от пробок, — прокомментировал Александр Скрябин.