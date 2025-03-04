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Умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Ему было 74 года.

Источник: @tatarscienceacademy

Умер главный геолог и замгендиректора ОАО «Татнефти» Раис Хисамов. Ему было 74 года, сообщили в пресс-службе Академии наук Татарстана.

Раис Хисамов был выдающимся ученым, доктором геолого-минералогических наук и профессором. Он внес значительный вклад в развитие геологоразведки и технологий разработки нефтяных месторождений.

Под руководством Хисамова было реализовано множество научных проектов, которые укрепили позиции компании «Татнефть» на рынке. Он активно участвовал в совершенствовании методик поисков залежей нефти и газа.

«Выражаем соболезнования родным и близким Раиса Салиховича», — написали в пресс-службе академии.