Умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Умер главный геолог и замгендиректора ОАО «Татнефти» Раис Хисамов. Ему было 74 года, сообщили в пресс-службе Академии наук Татарстана.
Раис Хисамов был выдающимся ученым, доктором геолого-минералогических наук и профессором. Он внес значительный вклад в развитие геологоразведки и технологий разработки нефтяных месторождений.
Под руководством Хисамова было реализовано множество научных проектов, которые укрепили позиции компании «Татнефть» на рынке. Он активно участвовал в совершенствовании методик поисков залежей нефти и газа.
«Выражаем соболезнования родным и близким Раиса Салиховича», — написали в пресс-службе академии.