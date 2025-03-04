Пострадавший от побоев отчима мальчик помещен в центр помощи семьям

«Мальчик из Перми, который сумел вырваться из дома и попросил помощи у прохожих, сейчас находится в центре помощи семьям. Там же находится его семья. С ними сейчас работают психологи и соцработники. А его “отец”, оказавшийся отчимом, собрал сумку и бросился в бега, но был задержан полицией. Ребенком занимается уполномоченная по правам детей в Пермском крае. Но и мы следим за этой ситуацией», — написала госпожа Ахмедова.