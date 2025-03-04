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В Башкирии поменялись правила покупки жилья за счет маткапитала

Для покупки требуется представить оценку состояния недвижимости в отделение СФР.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменились правила покупки недвижимости за счет материнского капитала. Как пояснили в региональном отделении СФР, теперь необходимо предоставлять оценку жилья в Фонд. Недвижимость должна быть обязательно признанной пригодной для жизни.

— Документ о пригодности предоставляют межведомственные комиссии, созданные в муниципалитетах. Процедура оценки и выдача заключения о соответствии жилого дома требованиям являются бесплатными, — пояснили в Соцфонде.

Когда документ с оценкой получен, владелец сертификата может написать заявление и купить за счет маткапитала дом или квартиру.

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