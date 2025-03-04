В Башкирии поменялись правила покупки жилья за счет маткапитала

В Башкирии изменились правила покупки недвижимости за счет материнского капитала. Как пояснили в региональном отделении СФР, теперь необходимо предоставлять оценку жилья в Фонд. Недвижимость должна быть обязательно признанной пригодной для жизни.
— Документ о пригодности предоставляют межведомственные комиссии, созданные в муниципалитетах. Процедура оценки и выдача заключения о соответствии жилого дома требованиям являются бесплатными, — пояснили в Соцфонде.
Когда документ с оценкой получен, владелец сертификата может написать заявление и купить за счет маткапитала дом или квартиру.
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