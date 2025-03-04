Жителям сёл Хабаровского края напомнили о сервисе «социального такси»

В 2025 году в Хабаровском крае продолжит свою работу специальная бригада, которая предоставляет услуги по перевозке в медицинские учреждения для пожилых людей старше 65 лет и маломобильных жителей сельской местности. Эта услуга стала доступна благодаря региональному проекту «Старшее поколение», который является частью национального проекта «Семья», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проект по перевозке маломобильных граждан в медицинские учреждения стартовал в 2019 году. За это время мобильные бригады перевезли более четырёх тысяч человек. С начала текущего года было совершено 117 перевозок.
Эта услуга пользуется большим спросом среди жителей сельской местности. Для перевозки используются автомобили, оснащённые специальными подъёмниками для инвалидных колясок, как сообщили в министерстве социальной защиты края.
Для транспортировки центры социального обслуживания населения, которые оказывают эту услугу, используют автомобили, адаптированные для нужд маломобильных граждан. На них пожилых людей доставляют в том числе на плановые медосмотры и диспансеризацию. Доставка организована по графику.
— В 2023 году спектр услуг для таких поездок был расширен. Теперь люди с ограниченными возможностями передвижения могут воспользоваться специальным транспортом для посещения социальных учреждений. Там они могут получить услуги по реабилитации, а также посетить образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Транспорт также используется для доставки медицинских работников к пожилым людям старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Это позволяет им получить необходимую медицинскую помощь. Кроме того, сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения используют этот транспорт для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости маломобильным гражданам, — сообщили в подразделении правительства Хабаровского края.
Получить консультацию о порядке организации поездок можно по телефонам комплексных центров социального обслуживания населения. Их список выложен по ссылке. В Хабаровском районе услугу оказывают по номеру: