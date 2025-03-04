Жителям сёл Хабаровского края напомнили о сервисе «социального такси»

— В 2023 году спектр услуг для таких поездок был расширен. Теперь люди с ограниченными возможностями передвижения могут воспользоваться специальным транспортом для посещения социальных учреждений. Там они могут получить услуги по реабилитации, а также посетить образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Транспорт также используется для доставки медицинских работников к пожилым людям старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Это позволяет им получить необходимую медицинскую помощь. Кроме того, сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения используют этот транспорт для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости маломобильным гражданам, — сообщили в подразделении правительства Хабаровского края.