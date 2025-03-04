Прием заявлений в первые классы на новый учебный год начнется в Иркутске 1 апреля

Первый этап пройдет с 1 апреля по 30 июня, и в это время родители детей, проживающих в зоне, закрепленной за конкретной школой, смогут подать свои заявления. Также в данный период документы будут приниматься от тех, кто имеет право на приоритетное, первоочередное или внеочередное зачисление.