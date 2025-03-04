Прием заявлений в первые классы на новый учебный год начнется в Иркутске 1 апреля

С 1 апреля в школах Иркутска начнется прием заявлений в первые классы на 2025−2026 учебный год. В департаменте образования администрации Иркутска сообщили, что процесс будет разделен на два этапа, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Первый этап пройдет с 1 апреля по 30 июня, и в это время родители детей, проживающих в зоне, закрепленной за конкретной школой, смогут подать свои заявления. Также в данный период документы будут приниматься от тех, кто имеет право на приоритетное, первоочередное или внеочередное зачисление.
Как отметила начальник департамента образования города Анжела Головко, если у ребенка есть старшие братья или сестры, обучающиеся в этой же школе, его также примут в данное образовательное учреждение, независимо от прописки. Однако данное преимущество доступно исключительно для первоклассников.
Второй этап приема начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период документы смогут подавать родители или законные представители детей, независимо от того, где они проживают. Первоклассника примут в выбранную школу при наличии свободных мест.
Согласно действующему законодательству, зачисление в 1-й класс возможно для детей в возрасте от 6,5 до 8 лет, при условии отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья. Однако по запросу родителей, руководитель образовательной организации имеет право рассмотреть возможность приема детей в начальные классы в более раннем или позднем возрасте. Для получения такого разрешения необходимо обратиться в департамент образования города.
Уточнить информацию о территории, за которой закреплена та или иная образовательная организация, можно на сайтах и информационных стендах школ, а также на официальном сайте администрации Иркутска.