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В Перми пройдет проверка готовности системы оповещения

Сигнал прозвучит 5 марта в течение трех минут.

Источник: Комсомольская правда

В Перми пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит 5 марта в течение трех минут — с 10:40 до 10:43. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сигнал будет подаваться в краевой столице с включением сирен и громкоговорителями, а также с помощью мобильных комплексов оповещения.

Отмечается, что проверка проводится в плановом порядке и носит учебный характер. Жителей Перми просят соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники и прослушать информацию.

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