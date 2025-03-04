В Перми пройдет проверка готовности системы оповещения

В Перми пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит 5 марта в течение трех минут — с 10:40 до 10:43. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сигнал будет подаваться в краевой столице с включением сирен и громкоговорителями, а также с помощью мобильных комплексов оповещения.
Отмечается, что проверка проводится в плановом порядке и носит учебный характер. Жителей Перми просят соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники и прослушать информацию.