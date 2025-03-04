«Мать отошла в другую сторону комнаты». В Беларуси годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

В Беларуси малыш вывернул на себя чайник с кипятком, пока мать отошла. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что инцидент случился в Дрогичинском районе. Уточняется, что из больницы в милицию поступила информация, что с ожогами кожи к ним поступил мальчик 2023 года рождения. Удалось установить, что ребенок находился в доме и схватил чайник, поставленный матерью на плиту.
«Женщина в это время отошла в другую сторону комнаты, поэтому не заметила намерений ребенка. Чайник опрокинулся, кипяток, находящийся в нем, попал на тело мальчика», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Говорится, что специалисты зафиксировали термические ожоги правого бедра, области коленного сустава, а также кисти и правой стопы. В ГКСЭ обратили внимание на то, что общая площадь ожога составила примерно 8% поверхности тела. Указанные телесные повреждения квалифицированы как менее тяжкие по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.
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