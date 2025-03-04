«Мать отошла в другую сторону комнаты». В Беларуси годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

В сообщении сказано, что инцидент случился в Дрогичинском районе. Уточняется, что из больницы в милицию поступила информация, что с ожогами кожи к ним поступил мальчик 2023 года рождения. Удалось установить, что ребенок находился в доме и схватил чайник, поставленный матерью на плиту.