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«Мать отошла в другую сторону комнаты». В Беларуси годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

В Беларуси малыш вывернул на себя чайник с кипятком, пока мать отошла.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси малыш вывернул на себя чайник с кипятком, пока мать отошла. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что инцидент случился в Дрогичинском районе. Уточняется, что из больницы в милицию поступила информация, что с ожогами кожи к ним поступил мальчик 2023 года рождения. Удалось установить, что ребенок находился в доме и схватил чайник, поставленный матерью на плиту.

«Женщина в это время отошла в другую сторону комнаты, поэтому не заметила намерений ребенка. Чайник опрокинулся, кипяток, находящийся в нем, попал на тело мальчика», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Говорится, что специалисты зафиксировали термические ожоги правого бедра, области коленного сустава, а также кисти и правой стопы. В ГКСЭ обратили внимание на то, что общая площадь ожога составила примерно 8% поверхности тела. Указанные телесные повреждения квалифицированы как менее тяжкие по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.

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