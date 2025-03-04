Шесть школ в Волгоградской области оставили без света за долги

Подтверждение этой информации пришло от ПАО «Волгоградэнергосбыт». Компания сообщила, что отключение электроэнергии произошло еще 28 февраля. Причиной стали непогашенные долги, которые в общей сложности составили около 515 тысяч рублей. При этом, как уточнили в ресурсоснабжающей компании, отключение коснулось только электричества — системы отопления продолжали работать в штатном режиме, чтобы не подвергать учеников и сотрудников школ дополнительным трудностям.