Шесть школ в Волгоградской области оставили без света за долги

В Дубовском районе Волгоградской области разгорается скандал, связанный с отключением электроэнергии в шести местных школах.
Как выяснилось, учебные заведения оказались в темноте из-за внушительных долгов за коммунальные услуги. Первые сигналы о проблеме появились в социальных сетях, где жители района начали делиться информацией о том, что в школах нет света.
Подтверждение этой информации пришло от ПАО «Волгоградэнергосбыт». Компания сообщила, что отключение электроэнергии произошло еще 28 февраля. Причиной стали непогашенные долги, которые в общей сложности составили около 515 тысяч рублей. При этом, как уточнили в ресурсоснабжающей компании, отключение коснулось только электричества — системы отопления продолжали работать в штатном режиме, чтобы не подвергать учеников и сотрудников школ дополнительным трудностям.
В «Волгоградэнергосбыте» пояснили, что специалисты организации предпринял попытки предотвратить столь радикальные меры. В адрес главы Дубовского района и районной прокуратуры были направлены официальные письма с просьбой содействовать в решении проблемы задолженности. Однако эти обращения остались без должного внимания, что и привело к отключению электричества.
Ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь отсутствие света в школах может негативно сказаться на учебном процессе. Родители учеников и педагоги выражают недовольство сложившимся положением дел, требуя от властей оперативного решения проблемы.