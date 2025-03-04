Иркутская область заняла второе место в Сибири по уровню зарплаты

Помимо этого Иркутская область на втором месте по годовому вводу жилья — 1605,2 тысячи квадратных метров в 2024 году. Это на 7,7% больше, если сравнивать с показателями 2023. Регион находится на второй позиции и по другим показателям, таким как рост промышленного производства, душевой оборот розничной торговли и другое.