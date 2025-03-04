Иркутская область заняла второе место в Сибири по уровню зарплаты

Иркутская область вошла в тройку лидеров по многим экономическим показателям, если сравнивать с другими регионами Сибирского федерального округа. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутскстате, средняя зарплата в Приангарье в ноябре 2024 составила 85 504 рубля. Отметим, что больше получают лишь работники Красноярского края.
Помимо этого Иркутская область на втором месте по годовому вводу жилья — 1605,2 тысячи квадратных метров в 2024 году. Это на 7,7% больше, если сравнивать с показателями 2023. Регион находится на второй позиции и по другим показателям, таким как рост промышленного производства, душевой оборот розничной торговли и другое.
— В прошлом году на строительные работы потратили 308,3 миллиарда рублей, уступили только Новосибирской области и Красноярскому краю. Еще несколько показателей позволили региону занять третье место: объем и темп роста розничной торговли, объем строительных работ на душу населения, — рассказывают в пресс-службе Иркутскстата.
Также стоит обратить внимание на то, что в Приангарье медленнее растут цены на продукты. В декабре 2024 стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг равнялась 22 179 рублям — четвертое место по Сибири. Еще в Иркутской области отмечается стабильная ситуация на рынке труда. На 100 вакансий приходится 19 человек, находящихся в поиске работы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что во втором Иркутске выявили превышение вредных веществ в воздухе.