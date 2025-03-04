«Начало паводка, пожары, аварии, гибель на воде и магнитные бури»: названы опасности марта в Красноярском крае

Так, в марте ожидается увеличение количества происшествий на водных объектах — провалы под лед людей и техники при попытках пересечения акваторий в запрещенных местах и во время рыбалки. Наибольший риск происшествий с гибелью людей прогнозируется на территории Красноярска (река Енисей), Канска (река Курья), Железногорска (река Енисей), Балахтинского района (Красноярское водохранилище), Каратузского района (река Амыл), Шарыповского муниципального округа (водохранилище Березовской ГРЭС). Жителей края настоятельно просят не выходить на весенний лед и, тем более, не выезжать на него.
Также в этом месяце прогнозируется рост аварийных ситуаций на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Причинами могут стать ограничение видимости во время осадков, возникновение заносов, накатов и усиление гололедных явлений из-за перепадов температур, несоблюдение ПДД. По данным МЧС, наиболее опасными участками федеральных автодорог являются: Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе (560−619 км), Ачинском (626−644 км), Козульском (654−680 км, 683 км, 691−695 км, 706 км, 712−714 км, 722−734 км), Емельяновском (796 — 799 км), Манском (871−897 км), Уярском (902−947 км), Нижнеингашском (1100−1117 км, 1117−1176 км) районах; Р-257 «Енисей» в Балахтинском (128−129 км, 144−158 км, 166−167 км, 170−173 км.), Новоселовском (227−239 км, 425−431 км), Ермаковском (604 — 625 км, 625 — 689 км, 693 −701 км) районах.
Также в марте вероятны сходы снега на лавиноопасных участках. Это может произойти на 601−605 км автодороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе; 26−28 км Р-01 «Курагино-Черемшанка» в Курагинском районе и в других горных районах. А на всей территории края в течение марта на улице возможны сходы снежных шапок со зданий на припаркованный рядом транспорт и проходящих мимо людей.
Кроме того, с третьей декады марта ожидается начало первой волны половодья, которая характеризуется активным снеготаянием в степной зоне и вскрытием малых рек, в первую очередь в южных районах края. По данным спасателей, основную опасность в этот период будут представлять склоновые стоки, подтопления пониженных участков местности, переполнение прудов, накопителей, размывы дорог, дамб, возникновение наледей и заторов на малых реках с возможным подъемом воды до критических отметок. Наиболее опасными в этом отношении являются территории городов Красноярск, Ачинск, Дивногорск и Зеленогорск, а также ряда районов: Ачинского, Большемуртинского, Емельяновского, Нижнеингашского, Партизанского, Сухобузимского, Ужурского, Уярского, Иланского, Шарыповского.
«Жителям края, проживающим на пониженных участках местности, настоятельно рекомендуем подготовиться к паводкоопасному периоду: заблаговременно очистить придомовую территорию от скопившегося за зиму снега и мусора, водоотводные каналы и стоки; из погребов достать зимние заготовки, в домах поднять имущество выше уровня пола; подготовить ценные вещи и документы на случай срочной эвакуации. При экстренной эвакуации также заблаговременно следует подумать о домашних животных», — рассказал Роман Ветчинников.
Еще в марте сохраняется риск возникновения техногенных пожаров на территории Красноярска, Ачинска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, а также в Емельяновском районе, Канском, Минусинском, Рыбинском, Уярском и Иланском муниципальном округе. Наибольшее количество возгораний прогнозируется в частном секторе в связи с эксплуатацией печей и бытовых электроприборов. Чтобы этого не произошло, жителей просят исправно чистить дымоходы и не реже раза в месяц осматривать их оголовки с целью предотвращения обмерзания и закупорки, своевременно очищать печь от золы, проливать ее водой и утилизировать на улицу в безопасное место.
Магнитные бури слабой и средней силы (до 3−4 баллов) в марте ожидаются в следующие числа: 8−9, 11−18, 26−28. В эти периоды рекомендуется исключить по возможности физические нагрузки и больше гулять на свежем воздухе.