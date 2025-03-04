«Начало паводка, пожары, аварии, гибель на воде и магнитные бури»: названы опасности марта в Красноярском крае

Еще в марте сохраняется риск возникновения техногенных пожаров на территории Красноярска, Ачинска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Норильска, а также в Емельяновском районе, Канском, Минусинском, Рыбинском, Уярском и Иланском муниципальном округе. Наибольшее количество возгораний прогнозируется в частном секторе в связи с эксплуатацией печей и бытовых электроприборов. Чтобы этого не произошло, жителей просят исправно чистить дымоходы и не реже раза в месяц осматривать их оголовки с целью предотвращения обмерзания и закупорки, своевременно очищать печь от золы, проливать ее водой и утилизировать на улицу в безопасное место.