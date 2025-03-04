Парады Победы и мероприятия с участием военных планируют в Ростовской области

Напомним, в 2024 году в Ростове-на-Дону в составе парадных расчетов задействовали около 2,5 тысячи человек, а также свыше 30 единиц военной техники. Зрителей тогда не приглашали в целях безопасности, но многие все равно пришли на Театральную площадь.