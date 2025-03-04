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Парады Победы и мероприятия с участием военных планируют в Ростовской области

Стали известны предварительные планы мероприятий в честь Дня Победы в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове-на-Дону и Новочеркасске запланировали проведение Парадов Победы. Об этом 4 марта журналистам сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

— Парады пройдут в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где есть штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В том числе, в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, — прокомментировал Сергей Тюрин.

Представитель донского правительства добавил, что «торжественные мероприятия с участием воинских подразделений спланированы также в нескольких городах региона».

— Окончательное решение о формате проведения праздничных мероприятий будет принято позднее, — уточнил Сергей Тюрин.

Напомним, в 2024 году в Ростове-на-Дону в составе парадных расчетов задействовали около 2,5 тысячи человек, а также свыше 30 единиц военной техники. Зрителей тогда не приглашали в целях безопасности, но многие все равно пришли на Театральную площадь.

Парад в Новочеркасске был отменен. Также не состоялось шествие «Бессмертного полка», но люди размещали изображения ветеранов Великой Отечественной войны на фасадах и в окнах домов.