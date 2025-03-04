Фестиваль «Город-сад» в Воронеже сменит локацию

Фестиваль расположится на территории в 20 гектаров, к тому же будет задействована не только сухопутная часть, но и водная.
В Минприроды сообщают, что в рамках мероприятия пройдут выступления, подготовленные спортивной школой и яхт-клубом.
«В прошлом году особой популярностью пользовались цветочные сердца, оформленные администрациями муниципальных районов. В этом году мы планируем продолжить традицию: от каждого района будут представлены экспозиции в виде народных платьев, с особыми орнаментами. Арт-объекты расскажут о культурных традициях, ремеслах и особенностях каждого уголка нашей области», — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Воронежской области Денис Попов.