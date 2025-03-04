Фестиваль «Город-сад» в Воронеже сменит локацию

В Воронеже в 2025 году Фестиваль садов и цветов «Город-сад» пройдет не в привычном парке «Динамо», а на обновленной Петровской набережной. Об этом накануне сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов региона. Ключевыми темами мероприятия в этом году станут 300-летие Воронежской губернии и Год защитника Отечества.