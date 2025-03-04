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В аэропорт Казани по техническим причинам вернулся самолет

По техническим причинам самолет рейса N4−1406 Душанбе — Казань 4 марта вынужден был вернуться в аэропорт Казани. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind Airlines.

Источник: Коммерсантъ

В связи с этим задерживается вылет следующих рейсов:

N4−1406 Душанбе — Казань;

N4−60 Казань — Москва.

Полеты будут выполняться на резервном воздушном судне перевозчика.