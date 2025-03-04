В аэропорт Казани по техническим причинам вернулся самолет

В связи с этим задерживается вылет следующих рейсов:
N4−1406 Душанбе — Казань;
N4−60 Казань — Москва.
Полеты будут выполняться на резервном воздушном судне перевозчика.
По техническим причинам самолет рейса N4−1406 Душанбе — Казань 4 марта вынужден был вернуться в аэропорт Казани. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Nordwind Airlines.
В связи с этим задерживается вылет следующих рейсов:
N4−1406 Душанбе — Казань;
N4−60 Казань — Москва.
Полеты будут выполняться на резервном воздушном судне перевозчика.