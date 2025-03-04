В одной из областей жители получили облучение, поев грибов. Где?

В сушеных грибах (белые, зеленки, польские), собранных возле деревень Завойть и Будки, удельная активность цезия-137 составила от минимальной 6109,6 ± 1222,0 Бк/кг до максимальной 9694,0 ± 2423,5 Бк/кг — при нормативе 2500 Бк/кг (превышение в более чем два и три раза).