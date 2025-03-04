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В одной из областей жители получили облучение, поев грибов. Где?

За последнее время в этом районе Беларуси ежегодно выявляется практически до 100% проб грибов и ягод, в которых превышено содержание радионуклидов цезия.

Источник: Смартпресс

Речь идет о Наровле (Гомельская область) и близлежащих населенных пунктах. За январь-февраль 2025 года местный центр гигиены провел исследования проб продуктов на содержание радионуклидов.

Из 11 образцов превышение цезия-137 выявили в трех пробах грибов.

В замороженной смеси грибов, собранных возле деревни Калиничи, удельная активность цезия-137 составила 820,62 ± 164,12 Бк/кг — при нормативе 370 Бк/кг (превышение более чем в два раза).

В сушеных грибах (белые, зеленки, польские), собранных возле деревень Завойть и Будки, удельная активность цезия-137 составила от минимальной 6109,6 ± 1222,0 Бк/кг до максимальной 9694,0 ± 2423,5 Бк/кг — при нормативе 2500 Бк/кг (превышение в более чем два и три раза).

В Наровлянской районной ЦГЭ предупреждают, что, употребляя такие «дары леса», можно получить облучение организма. За пару месяцев превышение дозы внутреннего облучения выявили у двух жителей района, которые ели грибы из леса.

В ведомстве призывают проверять продукты на содержание радионуклидов.

Несчастный случай