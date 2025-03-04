В Красноярске накажут 14 предприятий, загрязнявших воздух в период НМУ

В Красноярске 14 предприятий накажут из-за загрязнения воздуха в период НМУ. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Красноярского края.
Уточняется, что в списке нарушителей организации по обслуживанию автотранспорта, шиносервисы, завод по производству бетона, две мебельных фабрики и компания, занимающаяся арендой офисных зданий.
У этих предприятий нет газоочистного оборудования, отходы сжигаются в печах, отсутствуют планы по снижению выбросов во время НМУ.
Помимо этого, зафиксировано шесть предприятий, скрывающих источники загрязнения воздуха.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники районных администраций Красноярска проводят рейды по выявлению организаций, загрязняющих воздух во время режима НМУ.