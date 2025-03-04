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В Красноярске накажут 14 предприятий, загрязнявших воздух в период НМУ

У предприятий выявлены различные нарушения в области экологии.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске 14 предприятий накажут из-за загрязнения воздуха в период НМУ. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Красноярского края.

Уточняется, что в списке нарушителей организации по обслуживанию автотранспорта, шиносервисы, завод по производству бетона, две мебельных фабрики и компания, занимающаяся арендой офисных зданий.

У этих предприятий нет газоочистного оборудования, отходы сжигаются в печах, отсутствуют планы по снижению выбросов во время НМУ.

Помимо этого, зафиксировано шесть предприятий, скрывающих источники загрязнения воздуха.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники районных администраций Красноярска проводят рейды по выявлению организаций, загрязняющих воздух во время режима НМУ.

экология