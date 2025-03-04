Родители выпускников из Иркутска сдали единый госэкзамен

Иркутская школа № 10 имени П. А. Пономарева приняла участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителям». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, 1 марта родители учащихся 9−11 классов смогли испытать на себе процедуру сдачи единого государственного экзамена.
— Участники акции прошли все те же этапы, что в мае предстоит пройти их детям: вход в пункт проведения экзамена, сдача личных вещей и телефонов, рассадка в аудитории, заполнение бланков ЕГЭ. Организаторы подготовили задания по математике базового уровня, — рассказали в пресс-службе администрации.
Единственная разница, родителям дали сокращенный вариант работ, выполнение которого было рассчитано на 30 минут, а не на привычные три-четыре часа. Они ознакомились с задачами разных типов и отметили, что это был интересный опыт. Каждый из участников вспомнил школьную программу, оценил свои знания и получил сертификат.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вопросы профориентации жителей обсудили в Иркутской области.