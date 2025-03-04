Родители выпускников из Иркутска сдали единый госэкзамен

Единственная разница, родителям дали сокращенный вариант работ, выполнение которого было рассчитано на 30 минут, а не на привычные три-четыре часа. Они ознакомились с задачами разных типов и отметили, что это был интересный опыт. Каждый из участников вспомнил школьную программу, оценил свои знания и получил сертификат.