МНС Беларуси сказало, должен ли таксист выдавать чек пассажиру при оплате картой. Подробности озвучили в пресс-службе Инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску, передает агентство «Минск-Новости».
В ведомстве уточнили, что согласно пункту 13 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены белорусским правительством, автомобиль-такси должен быть оборудован программной кассой для такси или же кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Вместе с тем исключением является автомобиль-такси, который выполняет перевозку пассажиров, заказ и оплата которой осуществляются только с использованием банковским карт.
В МНС обратили внимание, что пассажирам, которые вызывают такси офлайн, важно обращать внимание на наличие кассового аппарата. И подчеркнули, что чек является гарантией защиты прав пассажиров.
Тем временем МНС Беларуси сказало, когда пассажир может не платить за поездку в такси.
Кстати, Минтруда Беларуси хочет обязать работодателей увеличить сумму на выплату зарплат.
Также мы писали, что минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на «Могилевской».