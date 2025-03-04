МНС Беларуси сказало, должен ли таксист выдавать чек пассажиру при оплате картой

В ведомстве уточнили, что согласно пункту 13 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены белорусским правительством, автомобиль-такси должен быть оборудован программной кассой для такси или же кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. Вместе с тем исключением является автомобиль-такси, который выполняет перевозку пассажиров, заказ и оплата которой осуществляются только с использованием банковским карт.