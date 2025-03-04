100 лет мэрии: архитектор раскрыл секреты о главном здании Новосибирска

В этом году исполняется 100 лет с момента закладки здания на Красном проспекте, 34, которое сегодня известно как мэрия Новосибирска. История этого объекта — яркий пример развития архитектурного облика города, объединяющего конструктивизм и элементы сталинской неоклассики. Об особенностях здания, его роли в застройке Новосибирска и влиянии на архитектурный стиль региона рассказал архитектор Игорь Поповский в беседе с корреспондентом Om1.ru Новосибирск Романом Софиным.
От конструктивизма к неоклассике: трансформация здания.
Как отметил Игорь Поповский, здание изначально задумывалось как Промышленный банк СССР, а проект разрабатывали московские архитекторы А. Швидковский и Г. П. Гольц.
«Это были мощные архитекторы, их работы отличались авангардным стилем. Проект Промбанка в Новосибирске стал ярким образцом конструктивизма, что было новаторским решением для города того времени», — объяснил эксперт.
Однако облик здания существенно изменился в ходе последующих реконструкций. Первоначальный проект отличался большими витражными окнами и характерными для конструктивизма лаконичными формами. В конце 1930-х годов здание было надстроено, а в 1950-е прошло масштабную реконструкцию, в ходе которой оно получило элементы неоклассики.
«Фактически, от первоначального Промбанка в нынешнем здании мэрии осталось немного: прямой угол на улице Депутатской и массивная балка во входном вестибюле», — подчеркнул Поповский.
Как Промбанк повлиял на развитие архитектуры Новосибирска.
Возведение Промбанка стало одним из знаковых событий в градостроительной истории Новосибирска. Оно повлияло на формирование центральной площади города и архитектурный ансамбль, который развивался вокруг него.
«Промбанк закрыл площадь Ленина с одной стороны, а с другой — сформировал пространство, которое впоследствии дополнил Театр оперы и балета. Это здание стало фланкирующим элементом в композиции центрального сквера», — отметил архитектор.
Он также обратил внимание на влияние здания на масштаб городской застройки.
«Мэрия и Институт народного хозяйства, который позже стал школой, формировали композиционно сбалансированную структуру, дополняющую ансамбль. Однако сам размер этих объектов оказался спорным. Например, известный новосибирский архитектор Андрей Крячков критиковал слишком крупные формы зданий, созданные инженером Игнатовичем», — добавил Поповский.
Подземные секреты мэрии.
Интересной деталью стали подземные помещения здания. По словам Поповского, под мэрией располагались подвальные пространства, которые освещались стеклоблоками через чугунные решетки, встроенные в тротуар.
«Подобная технология использовалась и в других зданиях центра города, например, в торговом корпусе купца Ежова, который находился рядом с нынешним кинотеатром “Маяковский”, — рассказал он.
Однако, как отметил архитектор, решетки возле здания мэрии демонтировали, а стеклоблоки остались.
«Они имели трапециевидную форму и позволяли естественному свету проникать в подвальные помещения. Это была достаточно интересная инженерная находка для того времени», — уточнил он.
Торговый корпус и миф о Советской власти.
Отдельное место в разговоре занял Городской торговый корпус, который располагался напротив здания мэрии и был одним из важных административных объектов города. По словам Поповского, этот корпус фактически выполнял функции первой мэрии, так как именно там заседала городская дума.
«В советское время сложился миф, что в этом здании была провозглашена Советская власть, хотя на самом деле это произошло на углу улицы Максима Горького и Красного проспекта. Тем не менее, табличку с указанием этого события повесили на торговый корпус, что обеспечило ему особый статус в городской истории», — поделился эксперт.
Значение здания в современной архитектуре города.
Сегодня здание мэрии является памятником архитектуры федерального значения и продолжает выполнять административные функции. Несмотря на изменения, оно остается важной частью городской среды.
«Его форма, масштаб и расположение до сих пор играют ключевую роль в восприятии архитектурного ансамбля центра Новосибирска», — резюмировал Игорь Поповский.
100 лет назад Промбанк стал отправной точкой для формирования современной площади Ленина и окружающего пространства. Сегодня это здание не только напоминает о конструктивистском прошлом Новосибирска, но и сохраняет уникальные черты той эпохи, соединяя в себе разные архитектурные стили и исторические слои.