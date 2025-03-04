100 лет мэрии: архитектор раскрыл секреты о главном здании Новосибирска

«В советское время сложился миф, что в этом здании была провозглашена Советская власть, хотя на самом деле это произошло на углу улицы Максима Горького и Красного проспекта. Тем не менее, табличку с указанием этого события повесили на торговый корпус, что обеспечило ему особый статус в городской истории», — поделился эксперт.