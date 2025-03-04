Кредит вместо цветов: в Приморье мошенники разработали новую схему обмана

В другом варианте этой схемы к потенциальной жертве приезжает курьер, дарит цветы от тайного поклонника и уезжает. А на следующий день получившему неожиданный букетик звонят из той же службы доставки и просят назвать цифры из сообщения якобы для отчетности. Как только человек называет этот код, с его карты списывают деньги. Или же на него оформляют кредит.